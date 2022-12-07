В Сыктывкаре с карты пенсионерки украли 150 тысяч рублей

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В Сыктывкаре с карты местной жительницы 1936 года рождения украли около 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарка пошла в банк, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Однако специалист сообщила горожанке, что на ее счету нет денег. В общей сложности с карты пропало около 150 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась знакомая пенсионерки, живущая в столице Коми. Три месяца злоумышленница навещала пенсионерку под предлогом оказания ей помощи.

Однажды хозяйка, у которой плохое зрение, попросила гостью удалить сообщения с телефона. Тогда злоумышленница увидела, что на карте пенсионерки есть серьезная сумма. При каждом визите фигурантка переводила деньги небольшими суммами на свой счет и счета знакомых. Далее сыктывкарка просила друзей снимать наличные и забирала их себе. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

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