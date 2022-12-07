В Минприроды Коми прокомментировали строительство мусоросортировочного комплекса

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Строительство мусоросортировочного комплекса в Эжве необходимо во избежание мусорного коллапса. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Коми.

Как рассказали в ведомстве, пять из девяти полигонов ТКО могут быть закрыты. Речь идет о полигонах, расположенных в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Инте и Усинске. Для того, чтобы избежать мусорного коллапса, нужно построить новый полигон отходов.

В Минприроды пояснили, что будет возведен мусоросортировочный комплекс мощностью 95 тысяч тонн в год. Объект построят рядом с бывшим полигоном ТКО в Эжвинском районе. Рядом с мусоросортировочным комплексом хотят построить полигон мощностью 55 тысяч тонн в год и участок компостирования мощностью до 30 тысяч тонн в год. Территория, где появятся эти объекты, находится в промзоне. Там есть достаточно большая буферная зона.

– Все это в комплексе не повлияет на увеличение тарифа за обращение с отходами, – заверили в Минприроды.

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