В Коми за 27 миллионов рублей построят быстровозводимый морг

Фото: архив КП

В Печоре планируют построить быстровозводимый морг, на эти цели планируют потратить 27,1 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Быстровозводимое модульное здание понадобилось Печорской ЦРБ. Начальная цена контракта составляет 27,1 миллиона рублей. Это будет одноэтажное здание, которое должно прослужить как минимум 20 лет. Внутри расположатся помещения для врачей, зоны ожидания, две лаборатории, аппаратная, архив, секционные залы, помещение для хранения трупов с кассетным холодильным шкафом.

Прием заявок завершится в пятницу, 9 декабря, а итоги подведут спустя четыре дня. Построить морг нужно за 120 дней, либо раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый морг появится в Усть-Куломском районе Коми (подробности)