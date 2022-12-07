В Коми 13 человек самостоятельно эвакуировались из пожара в многоквартирном доме

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Усогорске произошел пожар в многоквартирном доме. По данным МЧС по Коми, возгорание зафиксировали накануне, 7 декабря, в половине четвертого утра. По словам очевидцев, горел дом на улице 60 лет Октября.

На момент прибытия спасателей свои дома покинули 13 человек. Ни один человек при этом не пострадал.

- Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. Из квартир самостоятельно эвакуировались 13 человек. В 05:17 пожар был ликвидирован. Пострадавших людей нет. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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