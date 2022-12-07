В Сыктывкаре разыскивают помощника в отдел вкусняшек и готовы платить ему 90 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

В Коми разыскивают человека на должность помощника в отдел вкусняшек или продавца-консультанта, если по-простому. Заманчивое объявление опубликовано на сайте поиска работы. Будущему сотруднику готовы платить от 70 до 90 тысяч рублей.

За немаленькую зарплату и условия соответствующие. Работать придется 10 часов либо шесть дней в неделю, либо по графику 5/2: других вариантов нет. Сотрудник должен быть пунктуальным, неконфликтным и легким на подъем, потому что возможны командировки по всей России.

Добавим, что в Коми продавцы-консультанты обычно получают 35-55 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми вырос спрос на ряд специалистов (подробности)