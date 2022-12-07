В сыктывкарской Эжве ели можно будет купить только в одной точке

Фото: архив КП

В Эжвинском районе Сыктывкара откроют одну официальную точку продажи живых елей и лапника. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Точка откроется возле МУП «Меркурий» на проспекте Бумажников, 45. Она будет работать с 22 по 31 декабря. При этом срубить елку можно и самостоятельно, но для этого надо получить разрешение. Их выдают в Эжвинском участковом лесничестве на улице Коммунистической, 85а. Там дадут выбрать место. В администрации подчеркнули, что необходимо оплатить госпошлину. Тем, кто срубит дерево без разрешения, грозит штраф. Если сумма ущерба превысит 5 тысяч рублей, тогда речь пойдет об уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Стефановской площади в Сыктывкаре установили главную елку (подробности)