В Коми 30-летняя женщина убила собственного мужа

Фото: архив "КП"

В Воркуте трагически оборвалась жизнь 33-летнего мужчины. По данным СУ СК России по Коми, воркутинец умер от рук жены.

Трагедия произошла осенью этого года в одной из квартир по улице Шахтерская Набережная. Пара, которая в этот вечер была в нетрезвом состоянии, сильно поругалась. Слово за слово и 30-летняя женщина схватилась за нож, который вонзила в грудь мужа. От тяжелой травмы мужчина умер до приезда скорой.

— От массивной кровопотери, возникшей в результате полученного колото-резаного ранения с повреждением легкого, потерпевший скончался через непродолжительное время на месте происшествия, — раскрыли подробности случившегося в СК.

На данный момент, следователем собрана база и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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