В Коми 28-летнего мужчину осудили за продажу синтетического наркотика

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В Ухте утверждено обвинительное заключение в отношении 28-летнего местного жителя за незаконный сбыт наркотического вещества. Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела покупал наркотики для личного пользования и часть продавал знакомым. Так ему удалось сбыть 0,1 грамма средства за 2 тыс. руб. Свою вину подозреваемый признал. Дело будут рассматривать в Ухтинском городском суде.

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