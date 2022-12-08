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НовостиОбщество8 декабря 2022 5:45

В Коми 28-летнего мужчину осудили за продажу синтетического наркотика

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте утверждено обвинительное заключение в отношении 28-летнего местного жителя за незаконный сбыт наркотического вещества. Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела покупал наркотики для личного пользования и часть продавал знакомым. Так ему удалось сбыть 0,1 грамма средства за 2 тыс. руб. Свою вину подозреваемый признал. Дело будут рассматривать в Ухтинском городском суде.

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