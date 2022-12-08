Чиновник администрации района в Коми вместе с подельником пытались украсть более 11 млн рублей

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В Корткеросском районе вступил в законную силу приговор в отношении первого замруководителя администрации и бывшего директора компании «Комиспецстрой», которых обвиняют в совершенном по предварительному сговору мошенничестве, а также в причинении особо крупного ущерба.

В период с 2012 по 2014 чиновник районной администрации решил похитить выделенные на строительство детского сада в селе Богородске средства. Для осуществления плана он привлек двоюродного брака своей супруги. Администрация заключила с компанией подельника контракт на 60 млн рублей, а после в документы были внесены завышенные сведения о стоимости. В результате из бюджета похитили 11,9 млн рублей.

В отношении муниципального служащего вынесли приговор о лишении свободы в колонии строгого режима сроком на 11 лет и штрафом в размере 4 млн рублей. Директора организации приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в размере 963 тыс. рублей. Также с осужденных взыскали 11,9 млн рублей причиненного ущерба. Осужденные обжаловали приговор, но Верховный суд оставил его в силе.

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