Жителей Коми ждет последнее полнолуние в 2022 году

Фото: архив "КП"

Сегодня, 8 декабря, жители Коми могут наблюдать последнее полнолуние 2022 года. Такую фазу спутника Земли астрономы называют Холодное полнолуние или период Темной луны, а самое явление является предвестником холодов.

В следующий раз подобное космическое явление жители республики смогут увидеть уже только в января следующего года.

Полная луна взойдет сразу после заката в направлении, противоположном Солнцу. Спутник Земли будет находиться в созвездии Тельца, где она встретится с ярким Марсом в противостоянии. На луне также появится красно-оранжевая точка возле сияющего лунного диска.

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