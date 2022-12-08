В Коми закрыли переправу для жителей Корткеросского района

Фото местных жителей

Для жителей Корткеросского района заблокировали аныбскую переправу. Об этом сообщили местные жители.

Люди почти две недели ездили по переправе. При этом, по их словам, никто не утонул и не пострадал. Однако недавно на пути к аныбской переправе установили бетонные плиты и запрещающие знаки. При этом объехать их невозможно.

Глава района Константин Сажин пояснил, что переправы пока нет, и въезжать на лед запрещено. Чиновник добавил, что для желающих проехать есть объездная дорога, передает БНК.

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