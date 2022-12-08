Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 8:01

В Сыктывкаре по пути к бабушке потерялся 10-летний мальчик

В Сыктывкаре инспектор ДПС нашел на трассе потерявшегося мальчика
Источник:kp.ru
Мальчик шел пешком по трассе из Сыктывкара в Эжву

Мальчик шел пешком по трассе из Сыктывкара в Эжву

В Сыктывкаре по пути к бабушке потерялся 10-летний мальчик. Ребенок перепутал автобусы, вышел на незнакомой остановке и заблудился. Юный сыктывкарец от бессилия и испуга сильно расстроился и стал плакать, когда его нашел инспектор ДПС Виктор Щербаков.

Школьник рассказал сотруднику Госавтоинспекции свою историю. Виктор Щербаков внимательно выслушал мальчика, успокоил его и отвез домой, рассказали в пресс-службе МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре врачи борются за жизнь упавшего с кровати младенца (подробности)