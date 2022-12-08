Мальчик шел пешком по трассе из Сыктывкара в Эжву

В Сыктывкаре по пути к бабушке потерялся 10-летний мальчик. Ребенок перепутал автобусы, вышел на незнакомой остановке и заблудился. Юный сыктывкарец от бессилия и испуга сильно расстроился и стал плакать, когда его нашел инспектор ДПС Виктор Щербаков.

Школьник рассказал сотруднику Госавтоинспекции свою историю. Виктор Щербаков внимательно выслушал мальчика, успокоил его и отвез домой, рассказали в пресс-службе МВД.

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