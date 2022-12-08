В Коми машина ветпомощи врезалась в Daewoo: пострадала пассажирка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 7 декабря, под Сосногорском автомобиль ветеринарной помощи ВАЗ-2104130 столкнулся с Daewoo Nexia, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.50. 47-летний мужчина ехал за рулем «Жигулей» по трассе Сыктывкар – Ухта. На 374-м километре дороги водитель решил развернуться, но не убедился в безопасности маневра. Из-за этого машина ветпомощи врезалась в попутный Daewoo.

В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка отечественного авто. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализация женщине не потребовалась.

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