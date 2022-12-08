В Коми похолодает до -39 градусов

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В ближайшие дни температура воздуха снизится до -39 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В северных районах ожидается переменная облачность. 9 и 10 декабря синоптики прогнозируют снег. На севере Коми ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2-5 м/с. В отдельных районах республики ожидается туман. Температура воздуха ночью 9 декабря составит -27...-22 градуса, местами до -35, а днем потеплеет до -24...-19 градусов. Ночью 10 декабря температура воздуха составит -30...-25 градусов, местами до -39. Днем потеплеет до -27...-21.

В южных районах будет облачно. 9 и 10 декабря местами ожидается небольшой снег. Днем 10 декабря в центральных районах будет преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит -18...-13 градусов, а днем потеплеет до -9.

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