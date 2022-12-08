В Коми из-за свиного гриппа введен карантин

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В Коми введен карантин. Такое решение принято из-за роста заболеваемости свиным гриппом.

Согласно постановлению главного эпидемиолога Минздрава республики Нины Овчинниковой, все посещения в медицинских учреждениях с круглосуточным пребыванием на сегодняшний день запрещены. Ограничительные меры будут сняты после улучшения эпидситуации.

— В регионе отмечен серьезный рост заболеваемости, увеличилось число случаев лабораторно подтвержденного гриппа, в том числе пандемического А(Н1N1) — того, который в народе называют свиным, — говорится в документе.

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