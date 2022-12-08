Владимир Голдин анонсировал кадровые перестановки в мэрии Сыктывкара

Депутаты совета Сыктывкара почти единогласно выбрали Владимира Голдина мэром

Владимир Голдин стал мэром Сыктывкара сегодня, 8 декабря, и сразу же анонсировал возможные кадровые перестановки в администрации города. Об этом он заявил во время своего выступления после оглашения результатов выборов.

По его словам, работники мэрии должны знать, что за ними установлен жесткий контроль. Голдин уверен, что сотрудник, который плохо выполняет свои обязанности и расслаблен на работе, должен покинуть пост.

− Если я скажу, что не планирую [кадровые перестановки], они расслабятся. Все они должны находиться в тонусе и всегда чувствовать, что за ними будет жесткий контроль, за тем, как они хорошо работают. Как только будет кто-то расслабляться, естественно, вопрос о смене будет стоять. Но сегодня я его так остро не ставлю, − цитирует сити-менеджера БНК.

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