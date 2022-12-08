Экс-главе МВД Коми не вернут танхаус

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Верховный суд Коми не удовлетворил апелляционную жалобу экс-министра внутренних дел республики Виктора Половникова на решение об обращении в доход государства принадлежащих ему таунхауса и земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В 2017 году на двоюродную сестру супруги экс-министра оформили купленный в Сыктывкаре за 2 миллиона рублей таунхаус площадью 154,4 квадратного метра и землю под ним. Реальным покупателем стал Половников, а фактическая стоимость составила 7,9 миллиона рублей.

В жилье сделали дорогостоящий ремонт. На мебель было потрачено более 10 миллионов рублей. На дизайн-проект, изготовление и установку кухонного гарнитура ушло около 1,5 миллиона рублей. После завершения ремонта семья экс-министра жила в таунхаусе на условиях фиктивной аренды.

Сделка была совершена фиктивно, чтобы скрыть недвижимость и расходы. Совокупный доход семьи экс-главы МВД за 2014–2017 годы составил 11,5 миллионона рублей. При этом одновременно Половников на условиях частичной ипотеки в размере 3,2 миллиона рублей купил квартиру в Москве за 8,2 миллиона рублей.

Суд отклонил доводы ответчика о получении займов на сумму 6 миллионов рублей, поскольку письменных доказательств не было. При этом реальные расходы на покупку недвижимости и ее обустройство значительно превышали легальные доходы. Выяснилось, что экс-министр в 2017 году получил взятку в размере 14 миллионов рублей.

Ответчик и его представитель подали апелляционную жалобу. Верховный суд Коми рассмотрел и отклонил ее. Если экс-глава МВД откажется добровольно передать государству таунхаус и землю, их принудительное обращение будет контролировать прокуратура.

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