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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 14:02

В Коми мужчину будут судить за пьяную поездку без прав

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Печоре местного жителя обвиняют в управление мопедом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел утром 16 августа. Мужчина поехал на мопеде на рыбалку. Там он выпил бутылку водки и отправился домой. Пьяного водителя мопеда остановили полицейские. Ранее жителя Печоры не раз привлекали к административной и уголовной ответственности за аналогичные деяния. У мужчины никогда не было прав.

Мопед поместили на штрафстоянку. Ранее назначенный условный срок мужчине отменили. Злоумышленника отправили в колонию. Уголовное дело направили в суд.

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