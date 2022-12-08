В Коми мужчину будут судить за пьяную поездку без прав

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В Печоре местного жителя обвиняют в управление мопедом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел утром 16 августа. Мужчина поехал на мопеде на рыбалку. Там он выпил бутылку водки и отправился домой. Пьяного водителя мопеда остановили полицейские. Ранее жителя Печоры не раз привлекали к административной и уголовной ответственности за аналогичные деяния. У мужчины никогда не было прав.

Мопед поместили на штрафстоянку. Ранее назначенный условный срок мужчине отменили. Злоумышленника отправили в колонию. Уголовное дело направили в суд.

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