Из Коми передан гуманитарный груз для военнослужащих

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба в своем традиционном видеообращении 8 декабря сообщил, из республики передан гуманитарный груз военнослужащим из региона. Руководитель республики отметил, что вместе с конвоем отправили и индивидуальные посылки.

Уйба заверил, что все переданное дойдет бойцам в целости и сохранности, попутно пообещав, что передаст добрые слова. Руководитель региона отметил, что надеется о возвращении каждого из военных живыми и здоровыми.

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