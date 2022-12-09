Работника шахты в Коми приговорили к условному сроку за смерть человека

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Сотрудника СП «Шахта Заполярная» АО «Воркутауголь» признали виновным в гибели горнорабочего шахты. По данным Следственного комитета Коми, мужчину осудили за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По предоставленным данным, 13 июля 2021 году на пострадавшего обрушилась балка, от чего он скончался на месте ЧП. Установлено, что фигурант уголовного дела, будучи мастером участка, не контролировал соблюдение промышленной безопасности и действия сотрудников.

Воркутинский городской суд назначил мужчине наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком на два года и лишение права заниматься определенной деятельностью на такой же период.

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