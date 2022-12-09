Жителя Коми арестовали за оправдание терроризма

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Жителя Микуня заключили под стражу за публичное оправдание терроризма и дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ.

По предоставленным данным, дело рассматривалось в Сыктывкарском городском суде. Судья удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении жителя Коми.

При вынесении решения учли данные о личности обвиняемого, а также характер преступления. Теперь под арестом мужчина проведет месяц и 30 суток.

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