В Коми восьмилетняя девочка попала под колеса отечественной легковушки

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Княжпоготском районе Коми произошло ДТП, в котором пострадала маленькая школьница. Восьмилетняя девочка переходила дорогу вне зебры и попала под колеса ВАЗа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Коми.

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел на улице Мечникова. 26-летний парень за рулем ВАЗ-2104 наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу. В этот момент девочка была вместе с дедушкой. От удара девочка получила серьезные травмы.

- В результате ДТП восьмилетняя девочка получила травмы, у нее диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб правого бедра, перелом - под вопросом. Госпитализирована, - уточнили в ГИБДД.

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