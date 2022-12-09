В двух муниципалитетах Коми объявили актировку

Фото: архив КП

В пятницу, 9 декабря, в двух муниципалитетах Коми объявлен актированный день.

Это решение принято в связи с непогодой. Актированный день объявили для учеников 1-4 классов в пгт Парма в Усинске. Кроме того, в школу не пойдут и юные воркутинцы. Актировку объявили для учеников с 1 по 5 классы. Температура воздуха в заполярном городе составляет -25...-23 градуса, и дует ветер со скоростью 3-8 м/с.

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