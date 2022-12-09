Замминистра строительства и ЖКХ Коми стал Николай Еланцев

Фото: пресс-служба Минстроя Коми

Заместителем министра строительства и ЖКХ Коми стал Николай Еланцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

Еланцев будет заниматься вопросами финансовой деятельности, а также поддержкой реализации жилищных программ и субсидий. Еще одной зоной ответственности чиновника станет переселение граждан.

Еланцев – уроженец Курганской области. У него юридическое и финансовое образование. Он занимал ряд должностей на Ямале. В марте Еланцев возглавил отдел проектов территориального развития и промышленной инфраструктуры Минпромторга России.

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