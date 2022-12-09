В Коми столкнулись SsangYong и Volkswagen: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 8 декабря, в Сысольском районе столкнулись Volkswagen Golf и SsangYong Kyron, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13.30. 43-летняя женщина ехала по автодороге Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово со стороны Архангельской области. На 663-м километре она не справилась с управлением. Из-за этого иномарка врезалась в SsangYong.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Volkswagen получила автотравму и ушиб грудной клетки. У 45-летнего пассажира диагностировали автотравму, ушибы головы и носа. Госпитализация ему не потребовалась.

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