Мошенники чуть не украли у сыктывкарки 900 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Мошенники чуть не украли у жительницы Сыктывкара 1958 года рождения более 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

К сотруднице салона сотовой связи Анне Савинской обратилась женщина. Сыктывкарка попросила перевести крупную сумму на банковский счет. При этом жительница Коми была очень взволнована и постоянно с кем-то разговаривала по телефону. Поведение женщины насторожило сотрудницу банка, и та вызвала полицию.

Горожанка рассказала, что ей позвонила девушка и представилась сотрудницей МВД. Собеседница заявила, что неизвестные оформили на имя горожанки кредиты. Далее сыктывкарке перезвонил мужчина. Он представился сотрудником банка и потребовал застраховать все вклады. Напуганная женщина сама сообщила собеседникам, что у нее есть 940 тысяч рублей.

Женщина сняла с карты все деньги и пошла в салон связи по адресу, который ей продиктовали по телефону. Благодаря своевременному вмешательству сотрудницы женщина сохранила все сбережения. Руководство УМВД по Сыктывкару поблагодарило Савинскую за активную гражданскую позицию и оказанное содействие.

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