В Сыктывкаре из-за ремонта теплосети перекрыли улицу Советскую

Фото: архив КП

В Сыктывкаре на время ремонта теплосети частично перекрыли движение по улице Советской. Об этом сообщает филиал Коми | ПАО «Т Плюс».

Специалисты выявили дефект трубопровода диаметром 30 сантиметров в районе дома №24. Половину дороги перекрыли с девяти утра. Ограничения действуют в районе торгового центра «Звездный». Ограничения будут действовать до окончания работ.

Кроме того, с девяти утра отключили горячую воду и отопление. Список адресов опубликован ниже.

ул. Горького 9;

ул. Кирова 22, 24, 28;

ул. Коммунистическая 7;

ул. Куратова 2, 18;

ул. Ленина 27, 33, 41, 43;

ул. Орджоникидзе 3, 4, 10, 11, 18;

ул. Советская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15-17, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 41;

Социальные объекты:

ул. Горького 15;

ул. Орджоникидзе 8, 15;

Прочие:

ул. Бабушкина 1, 4, 10, 11;

ул. Кирова 36, 38, 38/2, 44;

ул. Коммунистическая 2, 3, 5, 6;

ул. Куратова 4;

ул. Ленина 39, 45, 47А, 49, 51, 53, 61, 63;

ул. Орджоникидзе 2, 16;

ул. Советская 9, 13, 18, 20, 25.

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