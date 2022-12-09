Из-за протаранившего трубу мусоровоза затопило часть улицы в Емве

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В Емве произошла серьезная коммунальная авария: мусоровоз врезался в трубу, которую прорвало от удара. Из-за ДТП кипятком залило часть улицы, а жители города остались без отопления.

К ликвидации ЧП коммунальщики приступили в тот же день. В тот же день удалось подать отопление в некоторые дома, а после последствия аварии удалось исправить вовсе.

— 8 декабря мусоровоз сбил компенсатор на теплосетях, из-за чего образовался порыв в системе отопления. Из-за аварии без отопления осталось несколько домов. Работники АО «КТЭК» оперативно отреагировали и незамедлительно приступили к работам, — сообщили в администрации города.

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