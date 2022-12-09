В Коми 39-летняя женщина захотела закончить ссору и ударила сожителя ножом

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В Коми на скамье подсудимых окажется 39-летняя жительница села Визинга. Женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

По данным ведомства, в конце сентября этого года, пара выпивала у себя дома. В какой-то момент сожители стали сильно ругаться и женщина решила поставить кровавую точку в их конфликте и схватилась за нож.

— Схватив нож со стола, дама нанесла два удара мужчине, причинив тому тяжкий вред здоровью. Вину в содеянном женщина признала. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сысольский районный суд, — заключили в прокуратуре.

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