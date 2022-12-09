Два человека погибли в лобовом столкновении грузовика и минивэна на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск

Фото УГИБДД по Коми
В Коми произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 103 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск.
В ГИБДД по Коми уточнили, что 49-летний мужчина за рулем грузовика выехал на встречную полосу, но не успел завершить маневр и врезался в Peugeot Partner. Находившиеся в этот момент в салоне минивэна 54-летний водитель и его 52-летняя пассажирка погибли на месте ДТП.
По данному факту начато разбирательство.
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