В Коми с таксисткой расплатились билетом «Банка приколов»

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В Ижме местного жителя 1965 года рождения подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась водитель такси, которая доставляла алкоголь по заказу. Жительница Коми рассказала, что один из клиентов расплатился за алкоголь билетом «Банка приколов» номиналом 5 000 рублей. Женщина отдала злоумышленнику 4,5 тысячи рублей. Подозреваемого задержали. Мужчина рассказал, что хотел выпить, но у него не было денег. Поэтому он расплатился билетом «Банка приколов», а сдачу потратил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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