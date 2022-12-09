В Коми авторитет избивал двух людей и требовал у них деньги

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В Ухте 47-летнего местного жителя обвиняют в вымогательстве, совершенном с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинец позиционировал себя криминальным авторитетом. Полгода злоумышленник угрожал двум горожанам и требовал у них деньги. Фигурант не раз избил 30-летнего мужчину. Злоумышленник получил от него 5200 рублей, а затем потребовал 20 тысяч рублей. У 49-летнего ухтинца фигурант требовал 60 тысяч рублей. Первый пострадавший обратился в полицию, и обвиняемого задержали. Уголовное дело направили в суд.

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