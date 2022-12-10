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НовостиОбщество10 декабря 2022 5:58

Минздрав Коми рекомендовал жителям республики надеть маски

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В общественных местах Коми рекомендуют вновь носить маски. С таким заявлением выступил региональный Минздрав.

В ведомстве заявили, что в республике наблюдается серьезный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также COVID-19. В Коми на сегодняшний день зафиксирован не один случай заражения свиным гриппом.

Напомним, ранее по всей республике был введен карантин в стационарах. Посещения пациентов, проходящих лечение в больницах, запрещены, а ношение масок в стенах медучреждений обязательно.

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