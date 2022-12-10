В Воркуте во дворе жилого дома обнаружен окровавленный труп молодого мужчины

Фото: архив "КП"

В Воркуте развернулась кровавая драма, унесшая жизнь 47-летнего мужчины. Воркутинец был зверски убит 38-летним мужем своей знакомой.

По данным следствия, трагедия случилась в одном из дворов по улице Лермонтова. У мужчин возник конфликт на почве ревности: 38-летнему воркутинцу не понравилось общение его жены и погибшего. В порыве ярости мужчина вонзил нож в шею и голову несчастного и оставил умирать. Травмы были несовместимы с жизнью: медикам спасти пострадавшего не удалось.

— Подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела следственно-оперативной группой устанавливаются обстоятельства произошедшего, осуществляется сбор доказательственной базы, — прокомментировали произошедшее в СУ СК России по Коми.

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