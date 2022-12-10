Воркутинцу в 30-градусный мороз залетел в открытую форточку ястреб-тетеревятник

Фото: Подслушано Воркута

К воркутинцу в форточку залетела хищная птица. Фотографией незваного гостя автор опубликовал в сообществе «Подслушано Воркута».

- Обычно в холодные дни у меня в форточке сидят и греют свои хвостики голуби. Видимо голуби приманили эту птицу. Позировать птица явно не хотела. Она была напугана, хоть и выглядит сурово. (Воркута, ул. Шахтёрская набережная), - подписал фото воркутинец.

В Воркуте оказалось много знатоков представителей местной фауны, в комментариях сразу рассказали, что в гости пришёл ястреб-тетеревятник вид – хищных птиц рода ястребов семейства ястребиных, широко распространённый в Европе, Азии и Северной Америке.

– Меня больше радует, что при - 25...- 30 на улице, у нас народ форточки открывает, - смеётся Александр Кремлёвский.

– Осмотрите его, убедитесь, что ему не нужна помощь. И отпустите домой, - опрометчиво советует Алёна Андрющенко. Ей отвечают, что осмотреть его нужно умудриться ещё, как и остаться после этого в живых.

– Отдельно хочу сказать автору поста. Будьте очень внимательны при попытке взять птицу в руки! У ястреба тетеревятника особо опасны лапы, он ими действует мгновенно и может ударить в лицо, посему лицом не приближайтесь ни в коем случае! Ловить лучше руками в сварочных крагах, обычные перчатки он легко прошьет когтями. Лучше его чем-то накрыть, типа покрывала, и если птица не истощена, выпустить на волю, - дал дельный совет Влад Лыженков.

– Когда в дом залетают птицы – плохой знак! Приложить все усилия, чтобы улетела. И предупредить всех родственников, чтобы были аккуратны и проследили за своей безопасностью и здоровьем! – устрашает подписчиков Ирина Золочевская.

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