В Коми похоронили найденного мертвым пропавшего 22-летнего Дмитрия Шкотова

Фото из личного архива Дмитрия Шкотова

В Сосногорске в последний путь проводили 22-летнего Дмитрия Шкотова. Молодой человек уехал на своей машине 25 ноября и не вернулся. Спустя неделю активных поисков тело молодого человека было найдено полицейскими.

Накануне, 9 декабря, прошли похороны Дмитрия. В последний путь его пришли проводить близкие и друзья. По их словам, молодой человек был жизнерадостным, веселым и очень общительным. Все признаются, что думали о том, что Дмитрия ждёт светлое будущее: семья, карьера, дети. Однако многие и не догадывались, что он был в подавленном состоянии в последнее время.

22-летнего сосногорца похоронили в родном городе.

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