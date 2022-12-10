Восемь тысяч человек в Коми оказались без света из-за долгов

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В Коми восьми тысячам человек отключили электричество за долги. На сегодняшний день Коми энергосбытовая компания проводит массовые мероприятия по отключению света в многоквартирных и частных домах. Всего в регионе насчитывается 40 тысяч человек, которые вовремя не оплатили платежи.

Специалисты призывают ни в коем случае не игнорировать размещенные в квитанциях объявления об отключении электроэнергии.

— Никакого судебного решения или специального письменного уведомления на отключение электричества дополнительно не нужно. Решение размещается в квитанции, — объясняет директор компании Павел Коновалов.

Если отключение уже произошло, клиенту необходимо внести платеж и погасить долг, а также заплатить дополнительные три тысячи рублей за услуги энергосбытовой компании, которая понесла расходы за отключение и включение услуги. Если же человек не может заплатить за свет крупную сумму, то компания предоставляет рассрочку.

Напомним, что снимать установленную работникам пломбу запрещено. За это грозит административная ответственность.

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