В Коми 37-летний мужчина с умственной отсталостью надругался над двумя женщинами

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В Коми огласили приговор 37-летнему ухтинцу. Мужчина обвинялся в надругательстве над двумя женщинами, с которыми познакомился в Сети, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным следствия, преступления мужчина совершил одним за другим. В один день ухтинец надругался над первой своей жертвой, на следующий - над второй. Первая потерпевшая еле вырвалась от насильника и в полуголом виде выбежала из квартиры и постучалась к соседям, которые и вызвали полицию.

- Личность второй потерпевшей была установлена по переписке, обнаруженной следователем в ходе осмотра телефона фигуранта. В ходе допроса женщина пояснила, что по своей инициативе не обратилась в правоохранительные органы, потому что очень боялась злоумышленника, - добавили в СК.

По результатам судебной экспертизы у фигуранта выявлена легкая умственная отсталость, не исключающая вменяемости.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, заключили в ведомстве.

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