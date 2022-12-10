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НовостиОбщество10 декабря 2022 14:47

Сильные перепады температур спрогнозировали в Коми синоптики

Источник:kp.ru
Фото: Виталий ТИМУШЕВ

Фото: Виталий ТИМУШЕВ

В Коми ожидаются сильные перепады температур. О природных аномалиях предупредили республиканские синоптики.

По данным метеорологов, последние крепкие морозы ожидаются в понедельник, затем в Коми потеплеет. Столбик термометра поднимется аж до -4 градусов.

- На севере и в центре температура будет понижаться до -28...-33С, местами до -34...-39С, на юге в основном до -18...-25 градусов. Но уже днем 13 декабря циклон с юго-запада со снегопадами, на крайнем юге сильными, начнет вытеснять арктический воздух за пределы территории. Ожидается, что в среду резко потеплеет до -4...-9 градусов, в крайних восточных районах до -10...-15 градусов, - сообщили синоптики.

Метеорологи добавили, что на небольшие морозы можно рассчитывать до конца рабочей недели.

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