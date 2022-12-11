Тройное ДТП в Сыктывкаре привело к госпитализации

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывкаре накануне произошло тройное ДТП. По данным ГИБДД Коми, авария зарегистрирована 9 декабря, в дневное время. В результате случившегося есть пострадавшие.

Столкновение зарегистрировано на пересечении дорог Пермская и Колхозная. Выезжая со второстепенной дороги 73-летний водитель Toyota Camry столкнулся с фургоном, а фургон в свою очередь врезался в автомобиль Renault с 28-летней девушкой за рулем.

В результате столкновения пострадал пожилой мужчина. Его госпитализировали в больницу. Состояние пока что не известно.

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