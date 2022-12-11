В Давпоне исчезла установленная новогодняя елка

Фото: Ольга Шувалова /Вконтакте

В Давпоне местные жители сообщили, что у них под окнами пропала установленная 9 декабря работниками «Жилкомсервиса» новогодняя елка. В группе организации под постом, где была опубликована информация об установке, очевидица задалась вопросом о том, куда исчезло дерево.

Со слов представителей коммунальной компании, специальная комиссия при мэрии вынесла решение, что место не подходит из-за нарушения правил антитеррористической безопасности. В частности, слишком близко расположена проезжая часть и жилой дом. О новом месте установки елки данных нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сильные перепады температур спрогнозировали в Коми синоптики (подробнее)