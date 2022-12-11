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НовостиОбщество11 декабря 2022 13:30

Из-за аварии жители поселка в Коми останутся без холодной воды

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация поселка Чим сообщила в социальных сетях о том, что у местных жителей на неопределенное время будет отключена подача холодного водоснабжения.

– В связи с аварийной ситуацией в поселке Чим будет отключение холодного водоснабжения на неопределённое время (до устранения аварии).

Жителей поселка попросили пополнить запас воды, а также проинформировали, что в период с 20:00 до 21:00 будет обеспечена временная подача водоснабжения.

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