В многоквартирном доме в Коми после пожара нашли тело мертвой женщины

Фото: архив КП

В МЧС Коми сообщили о серьезном пожаре в Ухте, который произошел 10 декабря на Интернациональной улице. По предоставленным данным, после тушения огня спасатели обнаружили тело женщины.

К месту происшествия пожарные прибыли в течение пяти минут. Сотрудники МЧС спасли из огня пять человек, 31 эвакуировались самостоятельно. Ликвидировать пожар удалось в течение получаса. Общая площадь пожара составила 16 м2. В качестве предварительной причины ЧП указано неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«По всей дороге возило»: на трассе в Коми произошло страшное ДТП (подробнее)