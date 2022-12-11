В Воркутинской шахте обнаружили тело мужчины в угольном бункере

Фото: архив КП

Сегодня, 11 декабря, сотрудники отделения военизированной горноспасательной части МЧС России были вызваны на место происшествия в Воркутинской шахте. Рано утром работник участка заметил на магистральном ленточном конвейере одежду мужчины, после было обнаружено и тело.

Спецодежду заметили утром в 7:45. После этого конвейер был остановлен. Тело погибшего 53-летнего работника «Северной алмазной компании» обнаружили в угольном бункере. В настоящий момент по факту случившегося начали расследование.

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