Охотник из Коми подстрелил волка в деревне

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В Сыктывдинском районе местный охотник Александр Якунин подстрелил волка. Хищника обнаружили рядом с деревней Чукача. Об этом сообщили в администрации города Зеленец

По предоставленным данным, животное подловили за фермой в деревне. Там волк попался в капкан, а после был отстрелян.

Местных жителей в связи с высокой активностью хищников попросили быть осторожными и стараться не выходить из дома в темное время суток. О всех случаях нападения или нахождения животных в населенных пунктах просят сообщать в МВД по номерам: 8(82130) 7-92-50, 8(82130)7-92 -51, 8(82130) 7-10-42.

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