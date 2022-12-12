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НовостиОбщество12 декабря 2022 4:45

Житель Ухты сбил на переходе местную жительницу

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Ухте 11 декабря была сбита 66-летняя женщина. По предоставленным данным, ДТП произошло на проспекте Ленина.

За рулем автомобиля Renault Logan находился 70-летний мужчина. Он наехал на пострадавшую, когда та переходила проезжую часть по пешеходному переходу возле дома под номером 39.

В результате аварии пострадавшая получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в городскую больницу.

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