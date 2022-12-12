Большинство сыктывкарцев готовы к празднованию Нового года

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По данным опроса экспертов Superjob, в Сыктывкаре шесть из десяти местных жителей готовы к празднованию Нового года.

По предоставленным данным, в настоящий момент жители столицы Коми больше признаются в любви к этому празднику. Большинство таких оказались женщинами, или же людьми в возрасте до 34 лет.

Так, сильно любят Новый год 30% респондентов, без фанатизма к празднованию относятся 34%, спокойно относятся к нему 28%, 4% – не любят новогодние дни, а 2% ненавидят.

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