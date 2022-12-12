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НовостиОбщество12 декабря 2022 6:15

Жители Троицка-Печорска просят пожалеть забредшего медведя-шатуна

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители Троицко-Печорска заметили в черте населенного пункта медведя-шатуна. ЧП произошло 9 декабря. Косолапого заметил местный житель, который ехал домой на автомобиле.

Когда о случившемся он сообщил спасателям, то зверя уже больше видно не было, зато остались его следы. Предположительно медведю около двух лет, сам он небольшого размера и в черте населенного пункта оказался случайно.

С того дня животное больше не появлялось, однако уже собрали отряд охотников для решения проблемы. Местные жители жалеют животное, предполагая, что он потерян и забрел без цели навредить.

– Эх, как жалко мишку, теперь уже не ляжет в берлогу, наверно рано без мамки остался. Пропадет, – пишут неравнодушные.

– Не убивайте мишку, он хороший зверек, – комментирует местный житель.

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