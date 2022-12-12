Из-за высокой заболеваемости гриппом жителей района в Коми призвали носить маски

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В Усть-Цилемском районе главный врач УРБ Наталья Семенова призвала местных жителей носить маски. По ее словам, в муниципалитете начал распространяться опасный штамм гриппа А, который болеют люди всех возрастов.

Медик отметила, что большую опасность он представляет для пациентов старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваениями, также в опасности непривитые от ковида и коронавируса.

Семенова отметила, что сейчас нужно не только носить маски, но также избегать людных мест, мыть руки и пользоваться антисептиками. Также, по словам врача, нужно вызывать педиатра, терапевта, фельдшера, а не надеяться, что болезнь пройдет сама.

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