В Коми из-за сварщика сгорел восьмиквартирный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Верховный суд Коми оставлен без изменения приговор 43-летнему жителю Ухты, которого признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба.

У мужчины был договор с управляющей организацией МУП «Ухтасервис», согласно которому тот периодически выполнял ремонтно-строительные работы. В марте прошлого года горожанин отправился в поселок Боровой, где прорвало трубу отопления. Однако при выполнении работ ухтинец не принял необходимых мер безопасности.

Сварщик покинул дом, а в это время в щелях между конструкциями одной из квартир протекал процесс скрытого тления, который перерос в пожар. В итоге восьмиквартирный дом полностью сгорел. Сумма ущерба превысила 4,1 миллиона рублей. Ухтинский городской суд приговорил сварщика к 2,5 года ограничения свободы. Защита подала апелляцию, но Верховный суд Коми не стал менять приговор.

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